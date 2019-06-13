Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз

Реальные шансы преодолеть скептическое отношение стран ЕС по поводу расширения союза появятся у Украины после 2025 года, считает министр иностранных дел Павел Климкин.

«Затем начнутся предварительные переговоры. Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, мы увидим, что с момента подачи заявки до момента получения членства проходило в среднем 10–12 лет. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика — +/- 2035[й год]», — написал Климкин на своей странице в сети Facebook.

При этом министр отметил, что в ЕС далеко не все страны являются сторонниками принятия Украины в Евросоюз, а потому действия Киева по выполнению поставленных ему условий будут проверять «максимально тщательно и даже предвзято».

«Те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки. Об этом тоже не стоит забывать», — добавил Климкин, отвечая на упреки в том, что он «европессимист».