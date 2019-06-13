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Broadcom Limited $370 (+32,14%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Глава МИД Украины назвал реальный срок вступления страны в Евросоюз

Реальные шансы преодолеть скептическое отношение стран ЕС по поводу расширения союза появятся у Украины после 2025 года, считает министр иностранных дел Павел Климкин.

«Затем начнутся предварительные переговоры. Если проанализировать ретроспективу расширения ЕС в последние годы, мы увидим, что с момента подачи заявки до момента получения членства проходило в среднем 10–12 лет. Поэтому считаем, здесь ничего сверхсложного, школьная арифметика — +/- 2035[й год]», — написал Климкин на своей странице в сети Facebook.

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Климкин заявил о невозможности вступления Украины в ЕС и через пять лет

При этом министр отметил, что в ЕС далеко не все страны являются сторонниками принятия Украины в Евросоюз, а потому действия Киева по выполнению поставленных ему условий будут проверять «максимально тщательно и даже предвзято».

«Те, кто нам не слишком симпатизирует, вообще не хотят устанавливать какие-то конкретные сроки. Об этом тоже не стоит забывать», — добавил Климкин, отвечая на упреки в том, что он «европессимист».

В 2018 году Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента Украины, говорил, что рассчитывает на вступления страны в ЕС до 2025 года. Однако в январе 2019 года Климкин заявил, что Украина в ее нынешнем виде в ЕС «ни за год, ни за два, ни за пять не вступит», а если над решением этого вопроса не работать, то не вступит никогда. В июне министр еще раз опроверг слухи о возможном вступлении Украины в ЕС уже в 2025 году.

«Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду, после того как им нарассказывали сказок. Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости», — сказал тогда Климкин.

Теги: Евросоюз, Украина-ЕС, Украина
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