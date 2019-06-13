В Госдуме заявили об ответных мерах на американские беспилотники в Польше

В Госдуме заявили об ответных мерах на американские беспилотники в Польше

Россия обладает «широким арсеналом» ответных мер на размещение в Польше эскадрильи американских беспилотников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне и экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов, передает РИА «Новости». По его словам, ситуация сдвигает мир к положению, схожему с Карибским кризисом.

«Если они думают, что такими мерами попытаются запугать Россию, то ничего у них не получится. Мы и пострашнее ситуации знали. Мы будем оценивать и принимать ответные меры. У нас достаточно широкий арсенал мер, которые мы можем применить», — сказал Шаманов.

Ранее президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию, в которой говорилось о размещении американской эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Вашингтон также запланировал увеличить свой текущий военный контингент в Польше на 1 тыс. человек. Сейчас он насчитывает примерно 4,5 тыс. человек.

Кроме того, стороны договорились о создании на территории Польши пункта высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

В апреле бывший главком Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «военной агрессии» со стороны России Запад применит ядерное оружие. По его словам, Польша не смогла бы в одиночку противостоять Москве, именно поэтому является членом НАТО.