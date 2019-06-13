«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба партии. Соответствующее обращение партия направила в Роскомнадзор и МВД.

Глава исполкома центрального комитета партии Сергей Малинкович заявил, что, по его мнению, в сериале есть сцены, не соответствующие действительности. Среди них он назвал пьянство советских граждан, эпизод с пожарным, поднявшим элемент реакторного графита и лишившимся руки, похороны в цинковых гробах.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала. Понятно, что их не достать, но, во всяком случае, въезд в РФ им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции», — заявил Малинкович.

«Коммунисты России» также требуют от Роскомнадзора заблокировать доступ к самому сериалу «Чернобыль». По мнению партии, в американском сериале «подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции». «Сериал являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей», — сказал Малинкович.

Копию обращения в Роскомнадзор партия разместила на своем сайте.