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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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«Коммунисты России» пригрозили уголовными делами за сериал «Чернобыль»

«Коммунисты России» требуют возбудить уголовные дела за публичную клевету в отношении создателей сериала «Чернобыль» HBO и запретить им въезд на территорию страны. Об этом сообщает пресс-служба партии. Соответствующее обращение партия направила в Роскомнадзор и МВД.

Глава исполкома центрального комитета партии Сергей Малинкович заявил, что, по его мнению, в сериале есть сцены, не соответствующие действительности. Среди них он назвал пьянство советских граждан, эпизод с пожарным, поднявшим элемент реакторного графита и лишившимся руки, похороны в цинковых гробах.

«Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала. Понятно, что их не достать, но, во всяком случае, въезд в РФ им будет заказан, а там, бог знает, может, Куба или Китай их нам и выдадут по соглашению об экстрадиции», — заявил Малинкович.

«Коммунисты России» также требуют от Роскомнадзора заблокировать доступ к самому сериалу «Чернобыль». По мнению партии, в американском сериале «подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции». «Сериал являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и советской власти, и советских людей», — сказал Малинкович.

Копию обращения в Роскомнадзор партия разместила на своем сайте.

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В Роскомнадзоре РИА «Новости» ответили, что пока не получали соответствующее обращения от партии, пообещав рассмотреть его при первой возможности.

Общество
Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил об искажении некоторых фактов в сериале «Чернобыль». По его словам, он не давал указаний не награждать упоминаемого в фильме академика Валерия Легасова.

Телесериал студии HBO «Чернобыль» повествует о событиях 1986 года, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Сюжет строится вокруг усилий по ликвидации последствий и попытки группы персонажей выяснить, что могло стать причиной аварии. Фильм получил самую высокую оценку пользователей IMDb, обойдя по этому показателю «Игру престолов» и «Во все тяжкие».

Теги: сериал, уголовное дело, клевета, «Коммунисты России», Роскомнадзор
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