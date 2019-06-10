Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,81 -0,28 EUR Бирж. 73,45 +0,12 Brent 63,28 +4,68% USD Нал. 65,61 64,31 EUR Нал. 74,25 72,97 USD ЦБ 65,04 -0,19 EUR ЦБ 73,26 -0,01 EUR/USD 1,1335 +0,0067 BTC/USD Бирж. 7 606,85 -32,35 IMOEX 2 729,61 +0,05% RTSI 1 325,95 +0,46% DJIA 25 983,94 +1,02% Nasdaq 7 742,10 +1,66%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 8 июня
USD ЦБ: 65,04 (-0,19) Quote, 07 июн, 12:32
Курс евро на 8 июня
EUR ЦБ: 73,26 (-0,01) Quote, 07 июн, 12:32
В центре Далласа башенный кран упал на многоэтажный жилой комплекс Общество, 03:58 В НАТО назвали цели учений в Балтийском море Политика, 03:41 Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль» Общество, 03:22 Госдеп заявил о признании итогов выборов в Молдавии Политика, 02:57 Пожар уничтожил 20 квартир в жилом доме в Лондоне Общество, 02:32 Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» возле Кремля Общество, 02:22 В конгрессе США назвали цели расследования в отношении Facebook и Google Технологии и медиа, 01:52 Киану Ривз сообщил дату выхода видеоигры Cyberpunk 2077 Технологии и медиа, 01:38 Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики Экономика, 01:32 Двое прапорщиков ВСУ подорвались на мине в Донбассе Общество, 01:07 Хэмилтон после штрафа Феттеля выиграл пятую гонку в сезоне «Формулы-1» Спорт, 00:38 В Совфеде заявили о готовности работать с новым правительством Молдавии Политика, 00:27 Как в Казахстане выбирали президентом не Назарбаева Политика, 00:13 Португалия стала первым в истории победителем футбольной Лиги наций Спорт, 09 июн, 23:43
Общество ,  
0 
Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он не давал указания не награждать академика Валерия Легасова, который упоминается в недавно вышедшем сериале «Чернобыль», званием Героя Социалистического Труда. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст?» — сказал Горбачев.

Он отметил, что версия, изложенная сценаристами в сериале, является «выдумкой».

При этом Горбачев рассказал, что пока не успел посмотреть сериал, так как находится на лечении в больнице. «Обещали мне организовать просмотр в больнице», — заключил он.

Общество
Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»

«Чернобыль» — снятый американской компанией HBO драматический телесериал, основанный на реальных событиях. События происходят в 1986 году, когда на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок.

После катастрофы Валерий Легасов, на тот момент являющийся одним из членов правительственной комиссии по расследованию причин произошедшего и по ликвидации последствий аварии на АЭС, по версии историков, рассекретил ряд сведений во время выступления на конференции МАГАТЭ в Вене в августе 1986 года. Некоторые исследователи утверждают, что после этого Михаил Горбачев дал указание не награждать его званием Героя Социалистического Труда. Сразу после выступления в Австрии карьерный рост Легасова прекратился, а спустя два года он совершил самоубийство.

Теги: Михаил Горбачев, сериал, искажение истории, Чернобыль
Материалы по теме
Мединский назвал сериал «Чернобыль» «мастерски сделанным фильмом»
Общество
Шесть фильмов кроме «Чернобыля» о реальных катастрофах
Общество
«Чернобыль» опередил по популярности «Игру престолов» по версии IMDb
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter