Горбачев заявил об искажении фактов в американском сериале «Чернобыль»

Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что он не давал указания не награждать академика Валерия Легасова, который упоминается в недавно вышедшем сериале «Чернобыль», званием Героя Социалистического Труда. Об этом он сообщил радиостанции «Говорит Москва».

«Я не давал [указаний]. А кроме меня кто даст?» — сказал Горбачев.

Он отметил, что версия, изложенная сценаристами в сериале, является «выдумкой».

При этом Горбачев рассказал, что пока не успел посмотреть сериал, так как находится на лечении в больнице. «Обещали мне организовать просмотр в больнице», — заключил он.