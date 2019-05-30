ФАС проверит информацию о двукратном подорожании билетов в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после сообщений о росте цен на билеты в плацкартные вагоны пообещала совместно с РЖД разобраться с обращением по каждому маршруту и опубликовать выводы. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах в соответствии с решениями правительства увеличен на 3,9%.

С жалобой на то, что цены на проезд в плацкартных вагонах подорожали на 65–100%, в ФАС обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Как отметили в объединении, рост цен коснулся билетов на июнь и июль.

Как предположила ФАС, жалоба заявителя может быть связана с отменой скидок, которые РЖД ранее применяли для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. «Сейчас и те, и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремятся обновить подвижной состав», — заявили в службе.