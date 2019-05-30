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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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ФАС проверит информацию о двукратном подорожании билетов в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после сообщений о росте цен на билеты в плацкартные вагоны пообещала совместно с РЖД разобраться с обращением по каждому маршруту и опубликовать выводы. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в РБК.

В ведомстве напомнили, что в 2019 году максимальный уровень тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах в соответствии с решениями правительства увеличен на 3,9%.

С жалобой на то, что цены на проезд в плацкартных вагонах подорожали на 65–100%, в ФАС обратилось Общероссийское объединение пассажиров. Как отметили в объединении, рост цен коснулся билетов на июнь и июль.

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В РЖД опровергли сообщения о двукратном росте цен на проезд в плацкарте

Как предположила ФАС, жалоба заявителя может быть связана с отменой скидок, которые РЖД ранее применяли для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. «Сейчас и те, и другие конкуренты испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремятся обновить подвижной состав», — заявили в службе.

В «дочке» РЖД — Федеральной пассажирской компании — заявили, что информация о росте цен не соответствует действительности. Там отметили, что тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливает государство и утверждает ФАС, и с конца прошлого года цена не менялась.

Теги: Федеральная антимонопольная служба, плацкартные вагоны, повышение тарифов
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