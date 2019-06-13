Доля покупающих товары только по скидкам россиян превысила 50%

По итогам 2018 года доля россиян, которые приобретают товары только по скидкам, составила 50,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследовательской компании Ipsos Comcon.

В компании отметили, что по сравнению с 2016 годом этот показатель вырос почти на 10% (с 41%). В 2017 году, по данным исследования, товары со скидками покупали 45% россиян.

Как сообщили в российском отделении аналитической компании Nielsen, в ряде категорий товаров повседневного спроса доля россиян, покупающих со скидкой, достигла 70% и продолжает расти. В первом квартале текущего года доля экономящих составила 69%, а число тех, кто переключился на более доступные продовольственные товары, выросло на 2 п. п., до 57%.

Стремление к экономии в компании объясняют падением доходов населения и индекса потребительского доверия.