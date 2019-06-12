Общество , 11:12 Сделано для агрегаторов
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Врачи сообщили о состоянии Бари Алибасова
Продюсер Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом заявили в справочной службе больницы агентству «РИА Новости».
«Состояние тяжелое, температура вечером 36,6, утром 36,8», — подчеркнул представитель больницы.
Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня с ожогом пищевода. Его сын рассказал, что продюсер «перепутал стаканы» и случайно выпил жидкость для очистки труб «Крот» вместо сока. Врачи приняли решение ввести его в медикаментозный сон, который продлился пять суток.
11 июня Бари Алибасов пришел в сознание. «Пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит, в том числе и то, что он — Бари Алибасов», — говорил его сын.