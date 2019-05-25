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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В Киеве заявили о невозможности отказа от торговли с Россией

Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что страна не может разорвать экономические отношения с Россией. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Я думаю, что не может. Если мы принимаем решения, в том числе экономические, мы должны в первую очередь думать, не выстрелим ли мы себе в ногу», — ответил он на вопрос ведущего, может ли Украина прекратить все экономические отношения с Россией.

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Он добавил, что Киев получает экспортную выручку от торговли с Москвой, что делает Украину сильнее. Герус отметил, что если страна закупает нефтепродукты из Белоруссии и Польши, то они все равно изготовлены из российской нефти. По его словам, в условиях глобализации невозможно и нереально прекратить экономические отношения.

В начале мая директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что из-за сокращения объемов торговли с Россией Киев понес серьезные экономические потери. По его словам, с 2013 года торговля между странами сократилась более чем в три раза.

В 2015 году Украина начала процедуру приостановки действия закона о зоне свободной торговли с Россией в рамках СНГ. Помимо этого украинская сторона ввела эмбарго на ряд российских товаров, и Москва также ответила ограничениями.

Теги: Украина, Торговля
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