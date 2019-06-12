Генсек НАТО заявил о наращивании военного присутствия России в Арктике

Россия увеличивает военное присутствие в Арктике. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Исландии заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводятся на сайте Североатлантического альянса.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Крайнем Севере.

«Идея всегда заключалась в том, что на Крайнем Севере у нас низкая напряженность, и мы должны попытаться продолжать работу по поддержанию низкой напряженности на Крайнем Севере, несмотря на то, что мы видим больше военного присутствия, особенно российского потенциала, здесь, на Крайнем Севере», — заявил генсек НАТО.

Ранее о повышении российскими военными своего оборонного потенциала заявлял командующий войсками США в Европе Кёртис Скапарротти. Он отмечал, что в связи с этим войска союзников «обновили планы» в регионе.