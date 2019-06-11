МИД анонсировал визит комиссара СЕ по правам человека в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября 2019 года. Об этом говорится в заявлении МИДа, распространенном по итогам заседания Межведомственной комиссии (МВК) России по делам Совета Европы.

В заявлении отмечается, что участники заседания поддержали усилия по преодолению кризисных явлений в Совете Европы, а также наметили направления дальнейшей работы для восстановления полномочий российской делегации в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 24–28 июня.

В марте Крым посетила делегация французских политиков во главе с президентом ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани. Их поездка продлилась три дня. Этот визит осудил МИД Украины. «Французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права. Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны», — заявляли в ведомстве.

В апреле 2014 года из-за присоединения Крыма Россию лишили права голоса в ПАСЕ. Ее представителям также запретили состоять в руководящих органах ассамблеи.