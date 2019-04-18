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Матвиенко назвала условие выплаты долга по взносам в Совет Европы

Спикер Совета Федерации по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия по-прежнему заинтересована в продолжении работы в Совете Европы (СЕ), однако этот вариант интересен Москве лишь при определенных условиях, передает ТАСС.

«Мы за то, чтобы Совет Европы был по-настоящему панъевропейской организацией, в которой на равных условиях работали бы все 47 государств — членов Совета Европы. И что ни ПАСЕ и никто другой не имел права дискриминации национальных делегаций», — сказала Матвиенко.

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По словам спикера Совфеда, дискриминация делегации неприемлема для России не только потому, что это Россия. Такого поведения не должно быть по отношению к любой стране, считает политик.

Также она заявила, что в вопросе уплаты взносов в СЕ позиция Москвы остается неизменной. «Уже прошло пять лет после лишения России права голоса в ПАСЕ. И мы достаточно проявляли терпение, выдержку, потом приняли решение не платить взносы», — отметила Матвиенко.

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Она уточнила, что невыплаченные средства находятся на специально выделенном счете. Эти деньги будут компенсированы тогда, когда работу российской делегации в ПАСЕ полностью восстановят, заключила Матвиенко.​

Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году, после того как ее права в организации были ограничены. ПАСЕ пошла на такой шаг, не признав присоединение Крыма к России. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 год Москва не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

Теги: Валентина Матвиенко, Долг, взносы, Совет Европы, ПАСЕ
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