Матвиенко назвала условие выплаты долга по взносам в Совет Европы

Спикер Совета Федерации по итогам встречи с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что Россия по-прежнему заинтересована в продолжении работы в Совете Европы (СЕ), однако этот вариант интересен Москве лишь при определенных условиях, передает ТАСС.

«Мы за то, чтобы Совет Европы был по-настоящему панъевропейской организацией, в которой на равных условиях работали бы все 47 государств — членов Совета Европы. И что ни ПАСЕ и никто другой не имел права дискриминации национальных делегаций», — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, дискриминация делегации неприемлема для России не только потому, что это Россия. Такого поведения не должно быть по отношению к любой стране, считает политик.

Также она заявила, что в вопросе уплаты взносов в СЕ позиция Москвы остается неизменной. «Уже прошло пять лет после лишения России права голоса в ПАСЕ. И мы достаточно проявляли терпение, выдержку, потом приняли решение не платить взносы», — отметила Матвиенко.