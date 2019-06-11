Ушаков назвал «висящей в воздухе» идею встречи Путина с Трампом в Осаке

Ушаков назвал «висящей в воздухе» идею встречи Путина с Трампом в Осаке

Идея встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке висит в воздухе, но пока не конкретизирована. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

«В воздухе висит идея о возможности встречи Путина и Трампа в Осаке в рамках «двадцатки», но обозначив эту идею, американская сторона пока ее не конкретизировала», — сказал он.

Ушаков добавил, что российская сторона пока не обсуждала конкретику по времени, месту проведения и повестке возможной встречи лидеров.

7 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шанс на встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке сохраняется. В мае он говорил, что Кремль заинтересован в переговорах, но ждет инициативы со стороны Вашингтона.