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Зеленский уволил руководителя Госуправделами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с поста руководителя Государственного управления делами. Указ об этом опубликован на сайте украинского президента.

«Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением», — говорится в указе. Следующим указом Зеленский уволил с поста заместителя главы управления Евгения Сарнацкого.

Временно исполнять обязанности главы управления будет Сергей Борзов.

Иван Куцик руководил Госуправлением делами с июля 2016 года. На этот пост его назначил экс-президент Петр Порошенко.

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Государственное управление делами на Украине исполняет функции по материально-техническому и прочему обеспечению работы администрации президента страны, Верховной рады, правительства, Совета по нацбезопасности и обороны. Оно подчиняется непосредственно президенту.

Теги: Владимир Зеленский, увольнение
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