Зеленский уволил руководителя Госуправделами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Ивана Куцика с поста руководителя Государственного управления делами. Указ об этом опубликован на сайте украинского президента.

«Освободить Куцика Ивана Марковича с должности руководителя Государственного управления делами согласно с поданным им заявлением», — говорится в указе. Следующим указом Зеленский уволил с поста заместителя главы управления Евгения Сарнацкого.

Временно исполнять обязанности главы управления будет Сергей Борзов.

Иван Куцик руководил Госуправлением делами с июля 2016 года. На этот пост его назначил экс-президент Петр Порошенко.