Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой

Генпрокуратура истребовала дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Она уже обратилась к следователям московской полиции, однако дело пока остается у них

Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура истребовала уголовное дело у следователей московской полиции. Об этом он сообщил РБК.

«Генпрокуратура истребовала дело [Ивана Голунова]. При этом дело пока никуда не передано, оно числится за ГСУ ГУ МВД [России по Москве]», — сообщил РБК Сергей Бадамшин. Адвокат отметил, что пока не знает, намерено ли надзорное ведомство провести проверку.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ранее 10 июня зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил РБК, что дело Голунова потребовала предоставить ей Московская прокуратура. «Запрос руководству Главного следственного управления ГУ МВД по Москве от прокуратуры на предоставление этого уголовного дела уже поступил. По состоянию на час назад дело в прокуратуру еще не передано», — говорил он. До этого Хинштейн сообщал, что в беседе с представителями прокуратуры попросил их изъять дело журналиста из следственного управления столичной полиции и передать в Следственный комитет. Депутат предполагал, что это может произойти в понедельник, 10 июня.

Вечером 10 июня Хинштейн подтвердил, что, по его информации, Мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело у московских полицейских и передала в столичное следственное управление Следственного комитета. Однако в СКР заявили РБК, что дело Голунова ведомство не получало.