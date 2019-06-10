Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,77 -0,04 EUR Бирж. 73,28 -0,18 Brent 62,88 -0,63% USD Нал. 65,41 63,82 EUR Нал. 73,85 72,17 USD ЦБ 64,79 -0,25 EUR ЦБ 73,21 -0,05 EUR/USD 1,1317 -0,0017 BTC/USD Бирж. 7 981,50 +342,30 IMOEX 2 742,59 +0,48% RTSI 1 335,71 +0,74% DJIA 26 084,76 +0,39% Nasdaq 7 829,77 +1,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+15,85%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+41,12%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+15,85%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+41,12%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 64,79 (-0,25) Quote, 13:36
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 73,21 (-0,05) Quote, 13:36
В офисе Зеленского потребовали реакции ГПУ на поездки Медведчука в Россию Политика, 23:01 Молдавские премьер-министры заняли позиции по разные стороны парка Политика, 22:53 Раздевалку баскетбольных «Химок» ограбили во время матча с ЦСКА Спорт, 22:50 Суд арестовал первого подозреваемого в убийстве борца-классика в Бутово Общество, 22:46 Представитель Алибасова опроверг информацию о внутреннем кровотечении Общество, 22:42 Полиция сообщила о ДНК нескольких человек на пакетиках из дела Голунова Общество, 22:32 Появились фото и видео с места крушения вертолета в Нью-Йорке Общество, 22:21 На выборы премьера Британии зарегистрировали десять кандидатов Политика, 22:14 Пассажирский самолет прервал вылет из Домодедово Общество, 22:14 РУСАДА пригрозила российским спортсменам новыми расследованиями Спорт, 22:12 Один человек погиб после аварийной посадки вертолета на крышу в Нью-Йорке Общество, 21:59 Ростовские власти попросили ЛУКОЙЛ вернуть деньги из-за отключения воды Бизнес, 21:52 Французский баскетболист НБА Тони Паркер объявил о завершении карьеры Спорт, 21:49 Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой Общество, 21:42
Преследование Ивана Голунова ,  
0 
Адвокат сообщил об истребовании дела Голунова Генпрокуратурой
Генпрокуратура истребовала дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Она уже обратилась к следователям московской полиции, однако дело пока остается у них
Иван Голунов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура истребовала уголовное дело у следователей московской полиции. Об этом он сообщил РБК.

«Генпрокуратура истребовала дело [Ивана Голунова]. При этом дело пока никуда не передано, оно числится за ГСУ ГУ МВД [России по Москве]», — сообщил РБК Сергей Бадамшин. Адвокат отметил, что пока не знает, намерено ли надзорное ведомство провести проверку.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ранее 10 июня зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн сообщил РБК, что дело Голунова потребовала предоставить ей Московская прокуратура. «Запрос руководству Главного следственного управления ГУ МВД по Москве от прокуратуры на предоставление этого уголовного дела уже поступил. По состоянию на час назад дело в прокуратуру еще не передано», — говорил он. До этого Хинштейн сообщал, что в беседе с представителями прокуратуры попросил их изъять дело журналиста из следственного управления столичной полиции и передать в Следственный комитет. Депутат предполагал, что это может произойти в понедельник, 10 июня.

Вечером 10 июня Хинштейн подтвердил, что, по его информации, Мосгорпрокуратура изъяла уголовное дело у московских полицейских и передала в столичное следственное управление Следственного комитета. Однако в СКР заявили РБК, что дело Голунова ведомство не получало.

Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Статья предусматривает от десяти до 20 лет лишения свободы. Никулинский суд 8 июня отправил Голунова под домашний арест. Журналист свою вину отрицает и заявил, что наркотики ему подбросили и связывает это с его работой над журналистским расследованием.

Общество
Что не так в деле Ивана Голунова: главные вопросы к следствию

Авторы: Егор Губернаторов, Георгий Тадтаев
Теги: Генпрокуратура РФ, проверка, журналист
Материалы по теме
Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде
Общество
Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter