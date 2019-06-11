СК опубликовал видео с места взрыва на танкере в Махачкале

СК опубликовал видео с места взрыва на танкере в Махачкале

Следственный комитет России опубликовал видео с места взрыва на танкере в порту Махачкалы, который произошел утром 11 июня. Об этом сообщается в WhatsApp-канале СК.

По данным следствия, около 4:20 в машинном отделении российского нефтетанкера, который находился на четвертом причале, произошел хлопок с последующим возгоранием. О пострадавших пока ничего не известно.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося. На месте работают сотрудники Южного следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщало ранее ГУ МЧС по Дагестану, хлопок произошел во время перекачки нефтепродуктов. Угрозы разлива нефти нет. «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав отмечало, что в результате ЧП пострадали пять человек, один из них получил ожоги 95% тела.