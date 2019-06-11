Сын Алибасова заявил о риске летального исхода у продюсера

Бари Алибасов-младший опроверг телеканалу «360» информацию о том, что врачи обнаружили у его отца внутренне кровотечение. При этом сын продюсера заявил, что у него остается риск летального исхода.

«У него сейчас все в порядке, но [существует] риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому за ним врачи активно наблюдают», — рассказал Алибасов-младший.

Он пояснил, что информация о внутреннем кровотечении начала распространяться после того, как на Дальнем Востоке вышел в эфир выпуск телепередачи «Пусть говорят». «Там была жертва того же самого инцидента», — отметил он.

При этом сын Алибасова добавил, что в настоящее время у продюсера все хорошо и медики наблюдают за тем, как у него заживает циркулярный ожог пищевода.