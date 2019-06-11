Москалькова предложила создать единый электронный паспорт гражданина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила главе государства Владимиру Путину ежегодный доклад, в котором, в частности, предложила создать единый электронный паспорт гражданина. Доклад омбудсмена опубликовала «Российская газета».

В докладе отмечается, что создание подобного документа позволило бы обеспечить аккумулятивный механизм доступа ко всем интернет-сервисам и открытым государственным базам данных. Это, по мнению Москальковой, повысит удобство взаимодействия граждан с органами власти «при реализации прав, свобод и законных интересов».

Омбудсмен пояснила, что под электронным паспортом имеется в виду личный кабинет гражданина России, который позволит реализовывать собственные нужды с помощью цифровых технологий в том же объеме, что и при обращении в традиционной форме.

Осенью прошлого года в пресс-службе российского правительства сообщили, что в 2021 году в стране должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта. В кабмине заявили, что электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа.