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Москалькова предложила создать единый электронный паспорт гражданина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила главе государства Владимиру Путину ежегодный доклад, в котором, в частности, предложила создать единый электронный паспорт гражданина. Доклад омбудсмена опубликовала «Российская газета».

В докладе отмечается, что создание подобного документа позволило бы обеспечить аккумулятивный механизм доступа ко всем интернет-сервисам и открытым государственным базам данных. Это, по мнению Москальковой, повысит удобство взаимодействия граждан с органами власти «при реализации прав, свобод и законных интересов».

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Омбудсмен пояснила, что под электронным паспортом имеется в виду личный кабинет гражданина России, который позволит реализовывать собственные нужды с помощью цифровых технологий в том же объеме, что и при обращении в традиционной форме.

Осенью прошлого года в пресс-службе российского правительства сообщили, что в 2021 году в стране должен начаться постепенный перевод граждан на электронные паспорта. В кабмине заявили, что электронные паспорта должны в конечном итоге полностью заменить бумажный вариант документа.

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Как пояснили в пресс-службе, документ может быть изготовлен в виде пластиковой карточки с электронным чипом. Обсуждение проекта по введению электронных паспортов проходило на двух совещаниях в правительстве. Один из участников обсуждения рассказал «Ведомостям», что на этот чип будет записана не только та информация, которая сейчас присутствует в паспорте, а речь идет об объединении в одном документе еще и СНИЛС, водительских прав и прочих личных данных.

Теги: Татьяна Москалькова, омбудсмен, доклад, электронный паспорт
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