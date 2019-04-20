Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян

Представители патриотических, родительских объединений и Русской православной церкви считают, что чипирование и сбор персональных данных граждан приведет к внедрению «системы тотального электронного контроля за населением»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве прошла конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека», ее участники обсуждали новый закон «О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Об этом сообщает корреспондент РБК. По мнению организаторов мероприятия, закон «превращает СНИЛС в пожизненный номер-идентификатор человека, дающий доступ ко всей его персональной информации».

Участники конференции подписали резолюцию «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением», документ представило общественное объединение «Комитет защиты персональных данных». Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Участники мероприятия, среди которых — представители патриотических, родительских объединений и Русской православной церкви, требуют запретить идентификацию граждан «с помощью номеров» и биометрических данных, сохранить бумажный документооборот и гарантировать получение государственных, банковских и других услуг гражданам, которые отказываются от автоматизированной обработки их персональных данных.

Также они требуют прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), прекратить принимать новые законы, связанные с централизованной обработкой персональных данных граждан. В резолюции также говорится о сохранении расчетов с помощью наличных и введении ответственности для банков за незаконное ограничение оборота купюр.

Резолюцию планируют передать президенту Владимиру Путину, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и патриарху Кириллу (последнего также поросят создать специальную православную комиссию против «оцифровки» людей).