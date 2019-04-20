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Общественники подписали резолюцию против «чипирования» россиян
Представители патриотических, родительских объединений и Русской православной церкви считают, что чипирование и сбор персональных данных граждан приведет к внедрению «системы тотального электронного контроля за населением»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве прошла конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека», ее участники обсуждали новый закон «О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Об этом сообщает корреспондент РБК. По мнению организаторов мероприятия, закон «превращает СНИЛС в пожизненный номер-идентификатор человека, дающий доступ ко всей его персональной информации».

Участники конференции подписали резолюцию «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением», документ представило общественное объединение «Комитет защиты персональных данных». Резолюция направлена против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Участники мероприятия, среди которых — представители патриотических, родительских объединений и Русской православной церкви, требуют запретить идентификацию граждан «с помощью номеров» и биометрических данных, сохранить бумажный документооборот и гарантировать получение государственных, банковских и других услуг гражданам, которые отказываются от автоматизированной обработки их персональных данных.

Также они требуют прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), прекратить принимать новые законы, связанные с централизованной обработкой персональных данных граждан. В резолюции также говорится о сохранении расчетов с помощью наличных и введении ответственности для банков за незаконное ограничение оборота купюр.

Резолюцию планируют передать президенту Владимиру Путину, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и патриарху Кириллу (последнего также поросят создать специальную православную комиссию против «оцифровки» людей).

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Протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что движение против сбора данных о гражданах «связано не с темнотой, а с глубокой духовной интуицией нашего народа». «Когда банковская власть получает о человеке тотальный объем информации, то она обязательно будет использовать его для власти. Молодые люди будут бояться спорить с этой системой, а пожилые будут просто вычеркнуты из жизни», — сказал он.

Чаплин отметил, что согласно конституции, человек должен знать, какие сведения о нем собираются и должен иметь возможность управлять ими. «Часто сейчас данные собираются подневольно, так как невозможно получить медицинское обслуживание или пенсию без передачи этих данных», — подчеркнул он.

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова считает, что после чипирования человек потеряет свободу воли и «станет зомби». «Формально может мы и подписываем согласие на обработку персональных данных, но вообще это принудительно. Если, например, не дать согласие на обработку данных ребенка, то его могут не взять в первый класс. То есть нарушается наше конституционное право. Чипирование будет происходить тоже принудительно», — отметила она.

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К 2023 году в России появится инфраструктура для создания «Цифрового профиля» гражданина — единой базы данных, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами и различными организациями (в том числе коммерческими). Проект реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». Предполагается, что «Цифровой профиль» позволит гражданам управлять всеми данными о себе, а также даст возможность потребителям и поставщикам данных легально обмениваться ими.

В 2021 году в России должен начаться перевод граждан на электронные паспорта. Предполагается, что документ нового типа будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на который будут записаны не только паспортные данные, но и информация о СНИЛС, водительских правах и другая информация о гражданине. Электронный паспорт также будет интегрирован в инфраструктуру «цифрового профиля».

В конце июня 2018 года заработал ЦБ и «Ростелекома» по удаленной идентификации граждан. Была создана ЕБС, которая должна позволить гражданам получать банковские услуги удаленно после сдачи биометрии. В январе этого года Сбербанк подготовил около 20% (2700 штук) своих отделений к приему биометрии.
Авторы: Григорий Дубов, Евгения Баленко
Теги: чипы, Россияне, сбор данных, цифровые технологии
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