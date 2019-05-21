Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Сотрудники правоохранительных задержали начальника штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова. Об этом он завил в своем аккаунте в Twitter.

Инцидент, по словам Волкова, произошел около 6:00 мск 21 мая. «Никогда такого не было и вот опять. С утра пораньше наружка за такси, потом останавливают и задают странные вопросы», — рассказал он в микроблоге.

В настоящий момент Волков, по его словам, находится в Даниловском ОВД. «Начали составлять протокол о доставлении, потом бросили. И по-прежнему ничего не говорят», — написал он в Twitter.

Позже Волков уточнил, что задержали его по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Дело, по его словам, касается митинга против повышения пенсионного возраста, который состоялся 9 сентября прошлого года в единый день голосования.

В пресс-службе главного управления МВД по Москве РБК сообщили, что туда информации о задержании Волкова не поступало. Сам Волков не ответил на звонки.