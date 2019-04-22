Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году. Об этом говорится в сообщении на сайте СК.

Казбулатов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК (посягательство на жизнь военнослужащих).

По данным следствия, Казбулатов был причастен к нападению на десантников 6-й роты 76-й псковской дивизии ВДВ во время боевых действий в Чечне в 2000 году. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения. Установлено, что Казбулатов из автомата Калашникова производил прицельные выстрелы в военнослужащих. Бой с участием псковских десантников продолжался с 29 февраля по 1 марта 2000 года. Боевиками командовали лидеры чеченского бандподполья Шамиль Басаев и Хаттаб.

Казбулатов был задержан в декабре 2018 года. В январе прошлого года два других участника нападения на псковских десантников Фаизбек Амангазиев и Арслан Валиев также были приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима.