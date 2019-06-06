YouTube решил запретить шовинистические видео

Руководство YouTube приняло решение блокировать ролики шовинистического характера, а также видеозаписи, оспаривающие доказанные случаи проявления жестокости. Об этом говорится в официальном блоге видеохостинга.

В компании пояснили, что под понятие шовинизма попадают ролики, которые продвигают националистические идеи.

«К тому же мы будем удалять контент, оспаривающий, что хорошо задокументированные случаи проявления жестокости, такие как холокост или стрельба [в американской начальной школе] Sandy Hook, в действительности имели место», — говорится в сообщении.

В руководстве YouTube отметили, что эта система заработает в полную силу через несколько месяцев. Пока удаление роликов будет производится в выборочном порядке, так как некоторый контент имеет значение для исследователей или неправительственных организаций.