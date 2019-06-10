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Евро/Доллар $1,16 (+2,74%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента
Лидирует исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев. За него, по данным избиркома, проголосовали 70,76% жителей. В целом явка составила 77,4%
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Константин Петров озвучил на брифинге предварительные результаты досрочных президентских выборов, которые состоялись в республике накануне, передает корреспондент РБК. Лидирует, по словам замглавы ЦИК, ныне исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 70,76% избирателей, или чуть более 6,5 млн граждан.

На втором месте — оппозиционный кандидат Амиржан Косанов. Его, согласно предварительным итогам выборов, поддержали 16,02% казахстанцев (около 473 тыс. человек).

Всего в выборах принимали участие семь политиков. Третье место заняла первая в Казахстане женщина — кандидат в президенты Дания Еспаева, заручившись поддержкой 5,2% жителей. За ней следует председатель правления казахстанского некоммерческого акционерного общества Национальный аграрный научно-образовательный центр (местный вуз) Толеутай Рахимбеков (3,2%).

Политика
Как в Казахстане выбирали президентом не Назарбаева

Председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов набрал 2,07% голосов, депутат нижней палаты парламента Казахстана, коммунист Жамбыл Ахметбеков — 1,82%, член казахстанского Союза писателей Садыбек Тугел — 0,92% голосов.

Сколько всего на данный момент обработано бюллетеней и как могут измениться эти результаты, Петров не уточнил. Явка на выборах, по данным ЦИК, составила 77,4%.

Политика
Президент Казахстана сообщил о долгих размышлениях Назарбаева о преемнике

В прошедших в воскресенье в Казахстане выборах впервые в истории республики не принимал участия первый президент страны Нурсултан Назарбаев. 19 марта он сложил с себя полномочия главы государства. Президентом Казахстана Назарбаев был на протяжении 29 лет. Своим преемником первый президент республики назначил Токаева (прежде занимал должность спикера сената). Спустя месяц, 23 апреля, партия Назарбаева «Нур Отан» выдвинула Токаева в президенты Казахстана. За неделю до проведения голосования в интервью «России 24» он заявил, что не сомневается в своей победе на выборах.

Авторы: Евгения Маляренко, Евгений Пудовкин
Теги: Казахстан, выборы президента
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