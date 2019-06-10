ЦИК Казахстана подвела предварительные итоги выборов президента

Лидирует исполняющий обязанности президента Касым-Жомарт Токаев. За него, по данным избиркома, проголосовали 70,76% жителей. В целом явка составила 77,4%

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана Константин Петров озвучил на брифинге предварительные результаты досрочных президентских выборов, которые состоялись в республике накануне, передает корреспондент РБК. Лидирует, по словам замглавы ЦИК, ныне исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев. За него проголосовали 70,76% избирателей, или чуть более 6,5 млн граждан.

На втором месте — оппозиционный кандидат Амиржан Косанов. Его, согласно предварительным итогам выборов, поддержали 16,02% казахстанцев (около 473 тыс. человек).

Всего в выборах принимали участие семь политиков. Третье место заняла первая в Казахстане женщина — кандидат в президенты Дания Еспаева, заручившись поддержкой 5,2% жителей. За ней следует председатель правления казахстанского некоммерческого акционерного общества Национальный аграрный научно-образовательный центр (местный вуз) Толеутай Рахимбеков (3,2%).

Председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов набрал 2,07% голосов, депутат нижней палаты парламента Казахстана, коммунист Жамбыл Ахметбеков — 1,82%, член казахстанского Союза писателей Садыбек Тугел — 0,92% голосов.