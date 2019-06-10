Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

Под арест суд отправил Гамлета Айрапетяна. Его обвинили в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Таким образом суд арестовал всех задержанных участников драки в Красногорске: обвиняемого в убийстве Сергея Ходжаняна, граждан России Рудика Манукяна, Артура Акобяна, Давида Егиазаряна и Сурена Маркосяна, а также двоих граждан Армении Нарека Степаняна и Саака Саакяна, которым инкриминируется хулиганство. Они не признают вину.

Экс-боец спецназа ГРУ погиб в подмосковном Красногорске 3 июня. Вместе с девушкой он проходил мимо бара «БирХаус», рядом с которым группа людей избивала двоих человек. Белянкин выстрелил из травматического пистолета в воздух, чтобы отвлечь внимание нападавших. Они повалили его на землю и ранили ножом. Нападавшие скрылись с места преступления.