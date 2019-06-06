В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве закончилась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба (известно под старым названием ГРУ) Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

На похороны бывшего спецназовца, убитого в драке в подмосковном Красногорске, когда он пытался защитить другого человека, собралось несколько сотен сослуживцев, родственников и знакомых покойного.

После убийства Белянкина Следственный комитет завел уголовное дело. 5 июня был арестован предполагаемый убийца экс-спецназовца Сергей Ходжаян. Свою вину он отрицает. Еще двое фигурантов дела — Сурен Маркосян и Нарек Степанян — арестованы по обвинению в хулиганстве.

