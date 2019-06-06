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AMD $30 (+4,46%) прогноз Фридом Финанс к 30.06.20 Купить
JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
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В Москве похоронили погибшего в драке экс-бойца спецназа ГРУ

На Митинском кладбище в Москве закончилась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба (известно под старым названием ГРУ) Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.

На похороны бывшего спецназовца, убитого в драке в подмосковном Красногорске, когда он пытался защитить другого человека, собралось несколько сотен сослуживцев, родственников и знакомых покойного.

Общество
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего бойца спецназа ГРУ

После убийства Белянкина Следственный комитет завел уголовное дело. 5 июня был арестован предполагаемый убийца экс-спецназовца Сергей Ходжаян. Свою вину он отрицает. Еще двое фигурантов дела — Сурен Маркосян и Нарек Степанян — арестованы по обвинению в хулиганстве.
 

Теги: похороны, Москва
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