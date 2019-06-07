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Следователи задержали восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ

Следователи задержали восьмого подозреваемого по делу о массовой драке, в ходе которой был убит бывший боец Главного управления Генштаба Никита Белянкин. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Сегодня следствием задержан еще один (восьмой) подозреваемый. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении.

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В СКР добавили, что сотрудники правоохранительных органов установили всех участников драки и делают все возможное, чтобы задержать объявленных в розыск фигурантов дела. Следователи также сотрудничают с коллегами из Армении.

В начале июня боец спецназа ГРУ погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково. Никита Белянкин увидел, как десять человек избивали двух людей и вмешался в конфликт, однако его смертельно ранили ножом.

Семь фигурантов дела находятся под арестом. Сергея Ходжаяна обвинили в убийстве, а остальных — в хулиганстве.

Теги: Красногорск, массовая драка, убийство
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