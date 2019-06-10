В нескольких городах Крыма прошли обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»

В Крыму возбудили уголовные дела в отношении ряда жителей по подозрению в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом агентству «Крыминформ» сообщили в региональном управлении ФСБ.

По местам регистрации подозреваемых — в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе проводятся следственные действия.

В мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму за год выявили три ячейки «Хизб ут-Тахрир». Кроме того, была предотвращена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее аппарат изучат законность признания «Хизб ут-Тахрир» террористической организацией. В апреле 2018 года первый замдиректора ФСБ Сергей Смирнов называл «Хизб ут-Тахрир» самой опасной группировкой «с точки зрения своих действий, своей пропаганды».