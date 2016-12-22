ФСБ назвала самую опасную террористическую группировку

Самой опасной террористической группировкой является «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ генерал армии Сергей Смирнов, сообщает ТАСС.

«ХТИ наиболее опасна, на наш взгляд, с точки зрения своих действий, своей пропаганды. Но это не значит, что мы не занимаемся другими террористическими организациями», — заявил он.

По словам Смирнова, механизм противодействия, который был отработан на уровне Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», будет применен для борьбы и с другими группировками. Смирнов раскрыл суть этого регионального механизма: «Была создана рабочая группа из представителей шести государств — членов ШОС, которые занимались выявлением этих лиц, создали соответствующий реестр, базу данных по их действиям на территории той или иной страны, проверяли, попадали ли они в поле зрения компетентных органов других стран, а дальше действовал механизм пресечения, если действия таких лиц нарушали законодательство».

Замглавы ФСБ отметил, что аналогичная группа представителей ШОС была создана для борьбы и с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка).

Кроме того, как сообщили в Региональной антитеррористической структуре ШОС (РАТС), для борьбы с ХТИ эксперты стран, входящих в организацию. разработали и особый алгоритм работы, который был утвержден в 2015 году. Этот документ «позволил структурировать обмен информацией о лидерах и членах ХТИ, лицах, ответственных за каналы связи с зарубежным руководством ХТИ, улучшить работу по информационному противодействию их идеологии», пояснили в РАТС.

Смирнов сделал свое заявление по итогам заседания совета РАТС. С 2015 года директором этой структуры является Евгений Сысоев, замглавы ФСБ России. Сама Региональная антитеррористическая структура ШОС была создана в 2002 году. Ее штаб-квартира располагается в Ташкенте.

В Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Кроме того, четыре страны, — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, — участвуют в работе ШОС в качестве наблюдателей.