Патрушев заявил о выявленных в Крыму трех ячейках террористов

В Крыму за год была прекращена деятельность трех ячеек запрещенной в России террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщает «РИА Новости». Также, по его словам, была предотвращена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

Патрушев добавил, что годом ранее были выработаны меры по обеспечению законности и правопорядка в Республике Крым и Севастополе. В рамках их реализации правоохранители активизировали работу по недопущению преступления террористической и экстремистской направленности.

В октябре 2018 года был задержан главарь российского крыла «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а также лидеры региональной структуры боевиков. В апреле 2018 года первый заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов заявил, что «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» является самой опасной группировкой «с точки зрения своих действий, своей пропаганды».

