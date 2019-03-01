Москалькова проверит соблюдение прав членов запрещенной «Хизб-ут-Тахрир»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее аппарат изучат законность признания «Хизб-ут-Тахрир» террористической организацией, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат омбудсмена.
5 февраля Москалькова встретилась с родственниками осужденных и обвиняемых членов организации, после чего поручила создать рабочую группу, чтобы проверить, соблюдаются ли законные права участников «Хизб-ут-Тахрир». Также, аппарат омбудсмена проверит, насколько обоснованным было решение Верховного суда от 2003 года о признании данной организации террористической.
«По итогам будут подготовлены предложения для рассмотрения рабочей группой», — заявили в аппарате Москальковой. Там добавили, что рассмотрят обращения от родственников осужденных членов «Хизб-ут-Тахрир» и окажут им помощь, если на то будут основания.
Сейчас за участие в данной организации в России арестованы 239 человек, 171 из них были осуждены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные правозащитного центра «Мемориал», который признал политическими заключенными 98 членов «Хизб-ут-Тахрир».