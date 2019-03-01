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Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Москалькова проверит соблюдение прав членов запрещенной «Хизб-ут-Тахрир»
Уполномоченный по правам человека проверит, соблюдаются ли права членов запрещенной в России террористической организации «Хизб-ут-Тахрир».
Татьяна Москалькова (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ее аппарат изучат законность признания «Хизб-ут-Тахрир» террористической организацией, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аппарат омбудсмена.

5 февраля Москалькова встретилась с родственниками осужденных и обвиняемых членов организации, после чего поручила создать рабочую группу, чтобы проверить, соблюдаются ли законные права участников «Хизб-ут-Тахрир». Также, аппарат омбудсмена проверит, насколько обоснованным было решение Верховного суда от 2003 года о признании данной организации террористической.

«По итогам будут подготовлены предложения для рассмотрения рабочей группой», — заявили в аппарате Москальковой. Там добавили, что рассмотрят обращения от родственников осужденных членов «Хизб-ут-Тахрир» и окажут им помощь, если на то будут основания.

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Сейчас за участие в данной организации в России арестованы 239 человек, 171 из них были осуждены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные правозащитного центра «Мемориал», который признал политическими заключенными 98 членов «Хизб-ут-Тахрир».

Данная исламская организация была сформирована в 1953 году, Германия запретила ее деятельность из-за того, что «Хизб-ут-Тахрир» не признает Израиль, а США относят ее к группам, действующими ненасильственными методами, но распространяющим экстремистские настроения среди мусульман. Организация запрещена в Турции, Пакистане, Таджикистане, Узбекистане, России и всех арабских странах за исключением Ливана, Йемена и Объединенных Арабских Эмиратов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: террористическая организация, уполномоченный по правам человека
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