«Белнефтехим» сообщил о возвращении в Россию 450 тыс. т грязной нефти

«Белнефтехим» сообщил о возвращении в Россию 450 тыс. т грязной нефти

Загрязненная хлорорганикой нефть, которая поступала в Европу по трубопроводу «Дружба», вернулась в Россию, сообщается на сайте белорусского концерна «Белнефтехим».

По состоянию на 9 июня обратно переправили 450 тыс. т грязной нефти. Ее заменили сырьем, соответствующим ГОСТу. Очистительные работы выполнялись на двух нитках трубопровода — от белорусского Мозыря до границы с Польшей.

На следующем этапе планируется вытеснить грязную нефть по третьей нитке трубопровода — от Адамово до Мозыря. Планируется, что этот этап завершится в начале июля. К середине августа очистить собираются нитку «Дружбы» от Мозыря до российской Унечи.

По плану-графику движения нефти в западном направлении в июне собираются переправить 65 тыс. т сырья. Отмечается, что транзит в сторону Украины происходит по графику.

Чистая нефть в Польшу начала поступать на приграничной перекачивающей станции «Адамово» вечером 8 июня.