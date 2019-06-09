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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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«Белнефтехим» сообщил о возвращении в Россию 450 тыс. т грязной нефти

Загрязненная хлорорганикой нефть, которая поступала в Европу по трубопроводу «Дружба», вернулась в Россию, сообщается на сайте белорусского концерна «Белнефтехим».

По состоянию на 9 июня обратно переправили 450 тыс. т грязной нефти. Ее заменили сырьем, соответствующим ГОСТу. Очистительные работы выполнялись на двух нитках трубопровода — от белорусского Мозыря до границы с Польшей.

На следующем этапе планируется вытеснить грязную нефть по третьей нитке трубопровода — от Адамово до Мозыря. Планируется, что этот этап завершится в начале июля. К середине августа очистить собираются нитку «Дружбы» от Мозыря до российской Унечи. 

По плану-графику движения нефти в западном направлении в июне собираются переправить 65 тыс. т сырья. Отмечается, что транзит в сторону Украины происходит по графику. 

Чистая нефть в Польшу начала поступать на приграничной перекачивающей станции «Адамово» вечером 8 июня.

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Белоруссия сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба», в апреле. Выяснилось, что в сырье попали хлорорганические соединения, которые могут привести к поломке оборудования, в том числе автомобилей. СК завел несколько уголовных дел из-за загрязнения нефти в трубопроводе. Сырье, соответствующее стандартам, начало поступать по трубопроводу в начале мая.

 

Теги: «Дружба», транзит, трубопровод
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