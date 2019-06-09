Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы лидеры подтвердили свою готовность «к дружбе, диалогу и сотрудничеству на благо народов», написал он.

«Я ему сообщил, что в Тихуане скажу, что президенту США я показываю не кулак, а протягиваю искренне открытую руку», — добавил президент.

Позднее, выступая на митинге в Тихуане, он заявил, что Мексика выдвинула предложения по разрешению миграционного кризиса, что во многом поспособствовало успешному завершению переговоров в Вашингтоне, передает CNN. По его словам, новые пошлины, которые Трамп ранее пригрозил ввести в отношении Мексики, поставили бы страну «в очень сложную ситуацию», и ей пришлось бы применить те же меры «к определенным товарам из США».

В конце мая Трамп заявил, что США введут пошлины в размере 5% на все товары, экспортируемые из Мексики, и пообещал, что они будут расти до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов не остановится. Эти меры американский лидер объяснял борьбой не только с нелегальной миграцией, но и наркотрафиком.