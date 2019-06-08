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Трамп отложил введение пошлин в отношении Мексики на неопределенный срок
Накануне президент США напомнил, что новые пошлины могут вступить в силу уже в понедельник. Однако Мексика согласилась усилить безопасность на границе и американская сторона пошла на уступки
Дональд Трамп (Фото: Patrick Semansky / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о введение новых пошлин в отношении Мексики отложено на неопределенный срок и рассказал о соглашении, к которому пришли стороны.

«Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры чтобы остановить поток миграции через Мексику и к нашей южной границе», — написал Трамп в Twitter. По его словам, это необходимо чтобы бороться с нелегальной миграцией.

В частности, Мексика согласилась принимать больше мигрантов, ищущих убежища в США, пока они ждут решения американских властей, пишет Reuters со ссылкой на декларацию по итогам переговоров Вашингтона и Мехико.

В конце мая Трамп объявил, что 10 июня США введут пошлины в размере 5% на все экспортируемые из Мексики товары. Президент также пригрозил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток нелегальных мигрантов из Мексики не прекратится.

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Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами через пять дней

Такой шаг он объяснил не только борьбой с нелегальной миграцией, но и противодействием наркотрафику. По словам Трампа, 90% поступающих в США наркотиков, прибывают через границу с Мексикой.

В министерстве иностранных дел Мексики решение Трампа назвали катастрофичным. «Поэтому Мексика не будет сидеть сложа руки до 10 июня. Если это произойдет, мы должны будем ответить энергично», — говорил замминистра Хесус Сид.

Фотогалерея 
Стена Трампа: как США отгораживаются от Мексики

Президент США неоднократно называл ситуацию на южной границе страны гуманитарным кризисом. Для борьбы с нелегалами он предлагает построить на границе с Мексикой стену, однако конгресс эту инициативу не поддерживает.

Споры о финансировании строительства стены между законодателями и Белым домом в прошлом году привели к самому продолжительному шатдауну (временная приостановка работы правительства) в истории США. Позже стороны согласовали бюджет, а Трамп решил добиться финансирования стены из бюджета Пентагона, объявив чрезвычайное положение. Однако, это решение было заблокировано судами.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Дональд Трамп, Мексика, пошлины
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