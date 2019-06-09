Пресс-секретарь Зеленского заявила о провокациях против ВСУ в Донбассе

Украинские военные в Донбассе часто попадают под провокации, когда по ним ведется стрельба из жилых домов, детских садов, школ, больниц и любых других мест, где находятся мирные жители. Об этом в эфире шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» заявила пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«И после этого начинаются обстрелы этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, наши украинцы», — заявила она.

Так Мендель прокомментировала заявление главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы, который предложил документально запретить вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе. Как пояснила пресс-секретарь, «шла речь о том, чтобы не поддаваться на провокации».

По мнению Кучмы, запрет на ответную стрельбу, а также на обстрел гражданских объектов необходим для того, чтобы показать, что Украина заинтересована в режиме тишины в Донбассе. Против этого предложения выступили, в частности, спикер Верховной рады Андрей Парубий и глава делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев.