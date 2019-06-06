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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе
По словам главы делегации Украины на переговорах по ситуации в Донбассе, необходимо доказать, что Киев действительно заинтересован в режиме тишины. Некоторые украинские политики назвали это предложение капитуляцией и изменой
Фото: Глеб Гараничев / Reuters

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Цитаты из заявления Кучмы после заседания группы в Минске опубликованы на сайте президента Украины.

«Это принципиально, поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ. Также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов», — сказал Кучма.

По его словам, конкретные предложения на этот счет контактная группа разработает до 19 июня, а на заседании в этот день их утвердят.

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Предложение Кучмы раскритиковали некоторые украинские политики. Так, глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев назвал запрет на ответный огонь прямым предательством Украины. «Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова выдвигает условия капитуляции», — написал он на своей странице в Facebook.

Спикер Верховной рады Владимир Парубий также выступил против этого предложения. «Запрет стрелять в ответ — это путь не к миру. Это путь к капитуляции! Капитуляции мы не допустим!» — написал он в Twitter, снабдив публикацию видеозаписью своего выступления по этому поводу в парламенте.

Ранее самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики настаивали на том, что необходимо принять дополнительные меры для контроля перемирия. Среди них — запрет на ведение огня, в том числе ответного, публикация приказов о прекращении огня и привлечение к ответственности за их нарушение, отмечает «РИА Новости».

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Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждает в Минске контактная группа, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Несмотря на это, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Делегацию Украины в контактной группе с 3 июня вновь возглавляет Леонид Кучма.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Донбасс, Леонид Кучма, перемирие
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