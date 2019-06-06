Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

По словам главы делегации Украины на переговорах по ситуации в Донбассе, необходимо доказать, что Киев действительно заинтересован в режиме тишины. Некоторые украинские политики назвали это предложение капитуляцией и изменой

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Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма. Цитаты из заявления Кучмы после заседания группы в Минске опубликованы на сайте президента Украины.

«Это принципиально, поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ. Также необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов», — сказал Кучма.

По его словам, конкретные предложения на этот счет контактная группа разработает до 19 июня, а на заседании в этот день их утвердят.

Предложение Кучмы раскритиковали некоторые украинские политики. Так, глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Владимир Арьев назвал запрет на ответный огонь прямым предательством Украины. «Агрессор никаких уступок не делает и только ртом Лаврова выдвигает условия капитуляции», — написал он на своей странице в Facebook.