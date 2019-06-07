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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

«Сегодня я зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело по факту подготовки финансирования терроризма, то есть действий, совершенных с целью материального обеспечения террористической группы, совершенной по предварительному сговору с группой лиц», — отметил Луценко.

По его словам, идея возобновления торговых отношений с Луганской и Донецкой областями «попадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма».

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Луценко добавил, что еще зарегистрированы два дела — одно касается подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, а второе — по факту государственной измены.

Генпрокурор добавил, что у него вызывают негодование «предложения представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника». Он уточнил, что с начала военной операции в Донбассе 14 377 украинских военных были убиты и получили ранения. В текущем году, по его словам, пострадали 320 военных.

Луценко не уточнял, в отношении кого ведется следствие.

Ранее представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма предложил снять блокаду с неподконтрольных Киеву территорий и восстановить контроль над предприятиями. Также он выступил за то, чтобы запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе был прописан документально.

Предложение Кучмы раскритиковали некоторые украинские политики.

Теги: Юрий Луценко, Леонид Кучма, Донбасс, блокада
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