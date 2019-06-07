На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом

Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в видеообращении, опубликованном в его Facebook.

«Сегодня я зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело по факту подготовки финансирования терроризма, то есть действий, совершенных с целью материального обеспечения террористической группы, совершенной по предварительному сговору с группой лиц», — отметил Луценко.

По его словам, идея возобновления торговых отношений с Луганской и Донецкой областями «попадает под статью 258-5 УК о финансировании терроризма».

Луценко добавил, что еще зарегистрированы два дела — одно касается подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины, а второе — по факту государственной измены.