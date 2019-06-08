Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Голунова

Прокурор в ходе заседания Никулинского районного суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, поддержал позицию следствия, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Следователь настаивает на аресте Голунова, утверждая, что тот не проживает по месту регистрации, а также, по данным следствия, употребляет наркотики.

Защита Голунова просит суд не удовлетворять просьбу следствия об аресте. Адвокат Голунова Ольга Динзе обратила внимание, что следователь оформил процессуальное задержание с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания. Она также попросила приобщить к делу материалы, характеризующие Голунова. В частности, она зачитала положительные характеристики от Forbes, «Медузы» и других СМИ, а также Профсоюза журналистов и участкового. Защита просит суд ограничится домашним арестом.