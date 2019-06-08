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China Mobile $80 (+77,19%) прогноз QBF к 31.12.19 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
Золото $1 400 (+4,56%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
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Журналист Иван Голунов в Никулинском суде. Фоторепортаж Общество, 22:05  Премьер-министром Молдавии стала Майя Санду Политика, 22:02 Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Голунова Общество, 21:56 Артем Дзюба заявил о претензиях к себе после рекордной победы Спорт, 21:47 Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб Политика, 21:27 Суд не дал защите журналиста Голунова ознакомиться с материалами дела Общество, 21:26 В Минпросвещения назвали лицемерными слова проректора РАНХиГС об учителях Общество, 21:04 Сборная России по футболу одержала самую крупную победу в своей истории Спорт, 20:53 Что помогло советской милиции ликвидировать 30 крупных банд РБК и Peugeot, 20:22 Журналиста Голунова доставили в Никулинский суд Общество, 20:02 Избрание меры пресечения журналисту Ивану Голунову. Онлайн Общество, 19:49 Адвокат потребовал освободить Голунова из-за истекшего срока задержания Общество, 19:45 Врачи не нашли серьезных травм у журналиста Голунова Общество, 19:39 Sky News узнал о планах китайской фирмы купить туркомпанию Thomas Cook Бизнес, 19:30
Преследование Ивана Голунова ,  
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Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте Голунова

Прокурор в ходе заседания Никулинского районного суда Москвы, где рассматривается вопрос об избрании меры пресечения журналисту «Медузы» Ивану Голунову, поддержал позицию следствия, сообщает корреспондент РБК из зала суда.

Следователь настаивает на аресте Голунова, утверждая, что тот не проживает по месту регистрации, а также, по данным следствия, употребляет наркотики.

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Редакция РБК — о задержании Ивана Голунова

Защита Голунова просит суд не удовлетворять просьбу следствия об аресте. Адвокат Голунова Ольга Динзе обратила внимание, что следователь оформил процессуальное задержание с нарушением закона — спустя более чем три часа после фактического задержания. Она также попросила приобщить к делу материалы, характеризующие Голунова. В частности, она зачитала положительные характеристики от Forbes, «Медузы» и других СМИ, а также Профсоюза журналистов и участкового. Защита просит суд ограничится домашним арестом.

Общество
Задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Что важно знать

Голунову вменяют попытку сбыта наркотиков в крупном размере. Его задержали 6 июня днем в центре Москвы. В субботу журналисту предъявили обвинение. Сам Голунов свою вину отрицает, утверждая, что происходящие с ним события явялются провокацией. «Я не считаю себя виновным и готов это доказывать», — заявил Голунов в суде. Он добавил, что никогда не употреблял наркотиков

РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию с заседания суда.

Теги: Иван Голунов
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