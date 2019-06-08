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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Общество ,  
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Осужденную в США Бутину на апелляции представит общественный адвокат

Осужденную в США россиянку Марию Бутину в апелляционном суде Вашингтона представит общественный бесплатный адвокат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу данных суда.

В документах суда отмечается, что Бутина получила разрешение на апелляцию без предварительных платежей, и поэтому будет представлена общественным адвокатом столичного округа Колумбия.

Кроме того, вашингтонский суд обязал представлявшего Бутину ранее адвоката Роберта Дрисколла передать общественному юристу все необходимые документы.

Политика
Эксперты предсказали сложности в оплате адвокатов Бутиной в США

В мае Бутина, которая в США признана виновной в работе иностранным агентом и осуждена на 18 месяцев тюрьмы, записала видеообращение из тюрьмы, в котором в том числе попросила финансовой поддержки — чтобы оплатить работу адвокатов на апелляции. Позднее стало известно, что долг Бутиной перед юристами составляет 43 млн руб.

Теги: адвокат, россиянка, заключение
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