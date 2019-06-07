Эксперты предсказали сложности в оплате адвокатов Бутиной в США

Почему с переводом средств могут возникнуть проблемы

Любые переводы, которые реализуются в интересах участника списка SDN или в которых фигурируют его средства, на американские счета будут заблокированы, сказал РБК глава юрфирмы Ferrari & Associates Эрих Феррари. Фигурант списка SDN не может переводить деньги в США, подтвердил РБК бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США, эксперт Atlantic Council Брайан О'Тул.

Если Малькевич или другое лицо из списка SDN участвовало или участвует в формировании, управлении и/или работе фонда помощи Бутиной, то юридическое лицо, представляющее фонд, может само оказаться под санкциями, сказал РБК директор французского подразделения британской консалтинговой фирмы Aperio Intelligence Джордж Волошин. Если фонд для помощи Бутиной американский, он не сможет открыть банковский счет от своего имени, уточнил он. «Если же он иностранный, то переводы с его счетов на счета юридической фирмы, представляющей Бутину, будут в лучшем случае отклоняться (payment rejection), в худшем — замораживаться при получении», — указал аналитик.

Вовлеченность Малькевича в сбор средств для Бутиной в любом случае создаст санкционные риски, но в теории возможность перевести деньги в США у фонда есть, сказал РБК Феррари. Во-первых, при условии, что Малькевич сам не переводил никаких денег в фонд. В этом случае переводу дадут зеленый свет. Во-вторых, продолжил Феррари, OFAC может разрешить перевод средств для оплаты юридической поддержки Бутиной, если получит соответствующий запрос от фонда или от американских адвокатов россиянки. Но в этих случаях многое будет зависеть от деталей, и последнее слово останется за американскими надзорными органами, отметил Феррари.

У инициативы, направленной на помощь Бутиной, не возникнет проблем из-за санкций, уверен Ионов. «Фонд аккумулирует средства частных инвесторов и передает их Фонду Марии Бутиной. С точки зрения закона, если бы Малькевич платил бы лично, тогда были бы проблемы. Но он с точки зрения юридической не является владельцем этих денег», — объяснил он. Конечным получателем средств фандрайзинга выступает Фонд Марии Бутиной, в который поступают деньги и который взаимодействует с адвокатами, сказал РБК Малькевич. «Это же не мои личные деньги», — пояснил он, отметив, что существенная часть средств для помощи россиянке уже поступила, деньги продолжают переводить.

Ситуация с промежуточным фондом (Фондом Марии Бутиной) более сложная со всех сторон, отмечает Волошин. «Если второй фонд, который, собственно, и должен оплачивать услуги адвокатов Бутиной, — это крупная организация, имеющая разные виды деятельности и определенную историю, а также устоявшуюся репутацию, обслуживающим его банкам, особенно в США, может быть сложно отследить происхождение средств или даже сам факт того, что между ним и первоначальным фондом есть связь», — объясняет он. Банк-корреспондент будет анализировать в первую очередь репутацию и риски, связанные с банком-респондентом (отправителем средств, например из России), для того чтобы понять, насколько с ним комфортно работать и можно ли ему доверять, продолжает Волошин. В случае возникновения сомнений он может запросить дополнительную информацию об отправителе, то есть о фонде-прокладке, но видимости фонда, связанного с Малькевичем, у корреспондента не будет ни на одном этапе, указывает он. Вероятность отказа в переводе средств при использовании двух фондов, особенно если второй фонд не пустышка, снижается, резюмирует эксперт.

Если оба фонда являются клиентами российских банков, то ответственность за соблюдение санкций лежит на последних. Если второй фонд находится уже в США и перевод из первого фонда в него будет осуществляться через американский банк-корреспондент (то есть корреспондент уже будет видеть в качестве отправителя фонд номер один), риск отказа от проведения операции резко возрастает, указывает Джордж Волошин.