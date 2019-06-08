Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку

Бывший муж осужденной в США россиянки Богданы Осиповой Брайан Мобли предлагал ей совместную опеку над детьми. Об этом он сообщил «РИА Новости».

Он отметил, что предложение еще в силе. Учредитель общественной группы поддержки россиянки Татьяна Якушева рассказала агентству, что Осипову перевели в тюрьму города Ливенуорт в штате Канзас.

Она добавила, что следующий этап будет у Осиповой через 7-10 дней. Ранее россиянка находилась в тюрьме, располагавшейся неподалеку от города Уичито в Канзасе.

Накануне суд приговорил Осипову к семи годам лишения свободы. Ее признали виновной в похищении своих детей, вывозе их в Россию и в вымогательстве.