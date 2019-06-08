Мексика обязалась разместить Нацгвардию на границе с США из-за мигрантов

Власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с Соединенными Штатами, чтобы бороться с нелегальной миграцией. Об этом говорится в совместной декларации Мексики и США, опубликованной на сайте американского Госдепартамента.

«Мексика предпримет беспрецедентные шаги для усиления мер по сдерживанию незаконной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории Мексики, отдавая приоритет ее южной границе», — говорится в заявлении.

Мексика также обязалась принять «решительные меры» по ликвидации организаций, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми, а также их транспортных и финансовых сетей. Власти страны совместно с США будут укреплять сотрудничество, в частности обмен информацией и координацию действий для защиты границы.

Мигрантов из Мексики, пересекающих границу в поисках убежища, будут отправлять обратно, где они будут ждать рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища. В свою очередь США обязались ускорить этот процесс.