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Трамп пригрозил Мексике новыми пошлинами через пять дней
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины в отношении Мексики будут введены уже в следующий понедельник, поскольку прогресса в переговорах достичь не удалось
Фото: Alex Brandon / AP

Как рассказал Трамп в своем Twitter, в четверг возобновляются переговоры с Мексикой касательно соглашения по пресечению нелегально й миграции. «Тут надо понимать, что если договора не будет, то уровень в 5% пошлин заработает уже в понедельник.

«Чем выше тарифы, тем больше компаний вернутся в США», — написал американский президент.

Ранее агентство Reuters сообщало о том, что мексиканская делегация во главе с руководителем МИД Марсело Эбрардом провела переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом и госсекретарем Майклом Помпео. Трамп в это время уже уехал на празднование очередной годовщины высадки союзников в Нормандии.

31 мая Трамп анонсировал введение пошлин в размере 5% на все экспортируемые в США товары из Мексики. Он объяснил свои действия желанием снизить нелегальную миграцию из соседнего государства. Хозяин Белого дома предупредил, что пошлины будут повышаться до тех пор, пока поток мигрантов из Мексики не прекратится. Меры вступят в силу 10 июня.

Позже американский лидер объяснил, что также пошлины вводятся в целях борьбы с наркотрафиком. Он отметил, что 90% наркотиков, поступающих в США, прибывает из Мексики через южную границу.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Мексика
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