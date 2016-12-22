Трамп ввел режим ЧП в Калифорнии из-за пожаров
Общество, 28 июл, 23:43
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Трамп ввел режим ЧП в Калифорнии из-за пожаров
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Калифорния из-за лесных пожаров. Об этом сообщает CBS Los-Angeles.
Объявление Белым домом режима ЧП в Калифорнии позволит направить федеральные средства на помощь пострадавшим графствам штата.
Накануне чрезвычайное положение объявил губернатор Калифорнии Джери Браун.
Пожары охватили уже 647 тыс. кв км и уничтожили более 500 зданий. Предписание об эвакуации получили около 37 тыс. жителей штата, пожары угрожают более 5 тыс. жилых домов. В борьбе с огнем принимают участие более 10 тыс. пожарных. Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали пожарный и оператор бульдозера, которые пытались преградить огню его дорогу.