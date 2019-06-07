В Нью-Йорке арестовали планировавшего атаку на Таймс-сквер мужчину

Федеральный суд в штате Нью-Йорк отправил под стражу местного жителя, которого власти обвинили в попытке незаконно приобрести огнестрельное оружие. Его мужчина собирался купить для реализации своего плана по нападению на Таймс-сквер, уверены в прокуратуре, передает Reuters.

Подозреваемого, указывает NBC News, зовут Ашикуль Алам (Ashiqul Alam), ему 22 года, вместе со своей семьей он жил в городе Куинс. Некоторое время, отмечает телеканал, он находится под наблюдением нью-йоркской антитеррористической группы ФБР. Сотрудники именно этого отделения спецслужбы устроили спецоперацию, замечает USA Today.

Задержание мужчины последовало за тем, как 6 июня он попытался купить два самозарядных пистолета Glock 19 (9 мм) со снятыми серийными номерами, рассказали сотрудники правоохранительных органов. На следующий день мужчину арестовал федеральный суд в Бруклине.

После задержания, отмечает Reuters, Алама допросили силовики. Во время беседы с ними мужчина, по информации местных властей, выразил поддержку организаторам теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, а также военизированным формированиям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При нападении на Таймс-сквер мужчина, согласно обвинению, также собирался использовать жилет смертника. Согласно источникам NBC News в правоохранительных органах, мужчина вел за Таймс-сквер видеонаблюдение и до задержания говорил о нападении на людей.

В официальных документах, отмечает телеканал, говорится, что Алам является гражданином Бангладеш и постоянным жителем США с гринкартой.