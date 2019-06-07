Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.

Председатель КНР отметил, что Пекин не заинтересован в полном отрыве от Вашингтона, и такой же точки зрения придерживаются американские партнеры. «Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом [в разрыве отношений] не заинтересован», — сказал он.

Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на торговые споры Китай и США тесно связаны: стороны объединяют торговые отношения и инвестиционные потоки.

В мае Трамп заявил, что сохраняет «прочные» отношения с Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны продолжают торговые переговоры несмотря на введенные Вашингтоном пошлины на товары из Китая.