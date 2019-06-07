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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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ПМЭФ-2019 ,  
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Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума назвал президента США Дональда Трампа своим другом. Трансляция мероприятия идет на официальном сайте ПМЭФа.

Председатель КНР отметил, что Пекин не заинтересован в полном отрыве от Вашингтона, и такой же точки зрения придерживаются американские партнеры. «Президент Трамп — мой друг, я уверен, что он также в этом [в разрыве отношений] не заинтересован», — сказал он.

Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на торговые споры Китай и США тесно связаны: стороны объединяют торговые отношения и инвестиционные потоки.

Политика
Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем на фоне новых пошлин США

В мае Трамп заявил, что сохраняет «прочные» отношения с Си Цзиньпином. Он отметил, что стороны продолжают торговые переговоры несмотря на введенные Вашингтоном пошлины на товары из Китая. 

США ввели повышенные тарифы на ряд китайских товаров 10 мая, это произошло на фоне заявления американского лидера о том, что Пекин сорвал предыдущие раунды торговых переговоров.

Теги: Си Цзиньпин, Дональд Трамп, ПМЭФ-2019
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