Трамп заявил о продолжении переговоров с Китаем на фоне новых пошлин США

Торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином продолжатся даже несмотря на введение Соединенными Штатами новых пошлин на товары из Китая. Об этом президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, у него сохраняются «прочные» отношения с главой Китая Си Цзиньпином. Новые американские пошлины могут быть сняты в зависимости от того, как пройдут будущие переговоры, подчеркнул президент.

Вице-премьер КНР Лю Хэ позднее подтвердил, что 9-10 мая стороны провели успешные консультации в Вашингтоне и что встречи в дальнейшем продолжатся в Пекине, уточняет Reuters.

В пятницу, 10 мая, в силу вступили повышенные тарифы США на несколько китайских товаров — они выросли с 10% до 25%. Они были введены на фоне заявления Трампа о том, что Китай «сорвал» предыдущие раунды торговых переговоров. Общая сумма увеличения пошлин — $200 млрд.