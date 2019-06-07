Собчак назвала задержание Голунова беспределом и несправедливостью

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram прокомментировала задержание журналиста «Медузы» Ильи Голунова, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Она назвала произошедшее несправедливостью и беспределом.

«Я многократно писала и говорила, что в современной России самый легкий способ посадить неугодного человека — это подбросить ему наркотики. <…> Ваня расследователь, он сталкивался с постоянными угрозами, разоблачал власть, черных риэлторов и мусорных магнатов», — написала она и отметила, что «это точно не та профессия, чтобы дома варить мет».

По словам Собчак, фото с наркотиками, которые МВД предоставило в качестве доказательств, сделаны не в квартире журналиста.

Она назвала Голунова одним из лучших журналистов-расследователей в России и призвала «требовать справедливости для того, кто боролся с коррупцией и преступным сговором».