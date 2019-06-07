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Собчак назвала задержание Голунова беспределом и несправедливостью

Телеведущая Ксения Собчак в своем Instagram прокомментировала задержание журналиста «Медузы» Ильи Голунова, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Она назвала произошедшее несправедливостью и беспределом.

«Я многократно писала и говорила, что в современной России самый легкий способ посадить неугодного человека — это подбросить ему наркотики. <…> Ваня расследователь, он сталкивался с постоянными угрозами, разоблачал власть, черных риэлторов и мусорных магнатов», — написала она и отметила, что «это точно не та профессия, чтобы дома варить мет».

По словам Собчак, фото с наркотиками, которые МВД предоставило в качестве доказательств, сделаны не в квартире журналиста.

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Она назвала Голунова одним из лучших журналистов-расследователей в России и призвала «требовать справедливости для того, кто боролся с коррупцией и преступным сговором».

Голунова задержали 6 июня в Москве, когда он шел на встречу с источником. Как утверждает МВД, при себе у мужчины было пять свертков с порошком. Кроме того, сообщает полиция, при обыске в его квартире нашли еще один сверток, три пакета и весы. Полиция опубликовала фото, сделанные на месте обысков, но знакомые и коллеги журналиста сообщили, что на снимках запечатлена не квартира Голунова.

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По словам адвоката задержанного, ему в течение 12 часов не давали связаться с коллегами и близкими. Следователь сообщил о задержании Голунова в ночь на 7 июня. Сам журналист не признает вину и считает произошедшее провокацией.

Теги: Ксения Собчак, задержание, журналист
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