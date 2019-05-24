Мантуров назвал хорошими шансы на сотрудничество с Huawei

У России есть «хорошие шансы» на технологическое сотрудничество с китайской компанией Huawei, которая 16 мая попала в черный список США. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью телеканалу РБК.

По словам Мантурова, Россия видит в Китае «понятного и прогнозируемого» технологическо партнера и рассчитывает на заинтересованность китайских компаний в освоении российского рынка. «Мы готовы к диалогу. С учетом того, что мы хотим формировать и добавленную стоимость и при этом развивать свои компетенции и технологии», — подчеркнул министр.

Он отметил, что для Huawei российское и евроазиатское пространства для Китая «достаточно привлекательны».

Министерство торговли США 16 мая объявило о решении внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei, а также 70 связанных с ней фирм в черный список. Попавшим в список запрещено покупать продукцию у американских поставщиков без разрешения Вашингтона.