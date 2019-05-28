Технологическое противостояние развитых и развивающихся стран может привести к тому, что единый глобализационный проект сменится двумя параллельными, как это было в годы «холодной войны»

Внимание экономистов и политиков приковано к разгоревшейся с новой силой торговой войне США и Китая, которая продолжает оставаться главным риском для мировой экономики. Однако мало кто пока пытается анализировать долгосрочные последствия конфликта.

Технологическая власть

Между тем, на мой взгляд, на кону не доля китайских товаров на американском рынке, а глобальная технологическая гегемония. Huawei, ставшая жертвой конфликта — одна из наиболее успешных компаний Китая, ее доля на мировом рынке смартфонов выросла с 4,9% до 19% всего за пять лет, а в технологических решениях для сетей 5G ей нет равных в мире. Удар именно по ней не выглядит случайным: США дают понять, что в их руках сегодня сосредоточены три наиболее мощных инструмента глобальной экономической власти. Во-первых, это самый емкий (хотя и не единственный) в мире рынок. Во-вторых, это технологии hardware — на чипах Intel работают 65% всех компьютеров, планшетов и смартфонов в мире, а также 98% серверных процессоров; четыре из десяти крупнейших альтернативных производителей также находятся в США. В-третьих, это операционные системы — Android и iOS установлены на 97,98% использующихся в мире смартфонов, а доля Windows, Android, iOS и OS X на всех компьютерных устройствах сегодня составляет 95,93% против 0,84% у Linux.

С другой стороны, Китай не может, вопреки частым прогнозам, наказать США продажей их treasuries. У китайских инвесторов этих бумаг на $1,12 трлн — такой объем вполне могут выкупить американские банки и перекредитоваться под них в ФРС (в 2008-2011 гг. баланс ФРС вырос на $2 трлн и ничего катастрофического не случилось). Без доступа к североамериканскому рынку Китай окажется в куда более глубоком кризисе, чем США без китайского импорта.

Однако все это относится к здесь и сейчас. Нет сомнения, что китайские власти и корпорации сделают выводы — и главный из них в том, что в XXI веке нельзя стать первой экономикой мира, не контролируя глобальные технологические решения. За них скоро начнется новая (или первая) мировая экономическая война, которая будет гораздо важнее «холодной войны» ХХ века. Последняя разворачивалась между странами и блоками, обладавшими одинаковыми по типу ресурсами — ядерным оружием, массовыми армиями, универсальными идеологиями, и финансовыми средствами для покупки союзников. Новая конфронтация станет совершенно иной по своему характеру.