Менеджер Алибасова опроверг искусственную вентиляцию легких у продюсера

Информация о подключении продюсера Бари Алибасова к аппарату искусственной вентиляции легких недостоверна. Об этом РБК сообщил PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.



«Он находится в состоянии медикаментозного сна», — добавил Горжанкин. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что состояние Алибасова ухудшилось — его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и он находится в состоянии медикаментозной комы.

Алибасова госпитализировали вечером 4 июня. Сообщалось, что продюсер по ошибке выпил средство для прочистки труб и у него ожог пищевода. Позже его состояние ухудшилось.

Продюсер 6 июня составил новое завещание, в котором отписал недвижимость своему сыну и жене, а правообладателями группы «На-На» назначил ее участников Владимира Политова и Вячеслава Жеребкина. Позже врачи ввели Алибасова в состояние медикаментозного сна. Его представитель отметил, что это часть восстановления и не нужно путать такую процедуру с комой.