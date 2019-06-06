Губернаторы ответили на критику Акимова за срыв сроков нацпроекта

Главы регионов, нарушившие сроки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пообещали Максиму Акимову исправиться к 1 июля. Накануне вице-премьер раскритиковал их за отставание контрактных работ

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Губернаторы регионов, нарушившие сроки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пообещали исправиться и заключить контракты к 1 июля. Такие обязательства взяли на себя участники Ассоциации инновационных регионов России во время рабочей встречи с Максимом Акимовым в рамках ПМЭФ-2019, сообщил РБК представитель вице-премьера.

5 июня на заседании проектного комитета нацпроекта Акимов раскритиковал губернаторов нескольких регионов за неудовлетворительный результат: региональные власти должны были завершить процесс заключения контрактов до 31 мая. Он призвал губернаторов выполнять взятые на себя обязательства. «Помимо очень важных, наверное, переговоров, выступлений на сессиях об инвестиционной привлекательности на Петербургском международном экономическом форуме — это все важная работа, надо сделать и земную работу: не провалить и выполнить взятые на себя обещания», — сказал он.

Наиболее низкий процент завершенных торгов, менее 40%, отмечен в пяти регионах — Республике Крым, Чукотском автономном округе, Тверской области, Республике Мордовии и Еврейской автономной области, сообщили в правительстве. Некоторых губернаторов перечисленных регионов на совещании не было. На запросы РБК региональные пресс-службы не ответили.